انت الان تتابع خبر الصحاف: البابا سيعقد قداساً كبيراً بملعب فرنسوا الحريري في أربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث بأسم اللجنة المنظمة لزيارة قداسة البابا متحدث الخارجية العراقية احمد الصحاف، اليوم الاحد، أن البابا فرنسيس سيعقد قداساُ كبيراً في اربيل.
وقال الصحاف في بيان له تلقته الخليج 365، إن" قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس سيعقد قداساً كبيراً في ملعب فرنسوا الحريري في أربيل".
واضاف أن" جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عالٍ وحسب التوقيتات المقررة له".
واضاف أن" جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عالٍ وحسب التوقيتات المقررة له".