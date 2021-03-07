الصحاف: البابا سيعقد قداساً كبيراً بملعب فرنسوا الحريري في أربيل

وقال الصحاف في بيان له تلقته الخليج 365، إن" قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس سيعقد قداساً كبيراً في ملعب فرنسوا الحريري في أربيل".

واضاف أن" جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عالٍ وحسب التوقيتات المقررة له".

