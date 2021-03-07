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الصحاف: البابا سيعقد قداساً كبيراً بملعب فرنسوا الحريري في أربيل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن المتحدث بأسم اللجنة المنظمة لزيارة قداسة البابا متحدث الخارجية العراقية احمد الصحاف، اليوم الاحد، أن البابا فرنسيس سيعقد قداساُ كبيراً في اربيل.
وقال الصحاف في بيان له تلقته الخليج 365، إن" قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس سيعقد قداساً كبيراً في ملعب فرنسوا الحريري في أربيل".

واضاف أن" جدول فعاليات اليوم الثالث مستمر بتنظيم عالٍ وحسب التوقيتات المقررة له".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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