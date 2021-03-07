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انت الان تتابع خبر بالصور: بابا الفاتيكان ينهي زيارته الى الموصل وقرقوش ويستعد للعودة الى اربيل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أنهى بابا الفاتيكان، اليوم الاحد، زيارته الى مدينة الموصل وقرقوش في محافظة نينوى بعد أداء قداس خاص في كنيستي حوش البيعة والطاهرة.
وحظي البابا خلال زيارته استقبال شعبي حاشد ورسمي حيث القى كلمات دعا فيها المسيحيين الى العودة الى ديارهم والبدء باعمار ما دمرته الحرب وقد ادى البابا صلاة التبشير الملائكي في كنيسة الطاهرة بقرقوش قبل ان يغادر المدينة عائدا الى اربيل.