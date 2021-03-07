انت الان تتابع خبر بالصور: بابا الفاتيكان ينهي زيارته الى الموصل وقرقوش ويستعد للعودة الى اربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أنهى بابا الفاتيكان، اليوم الاحد، زيارته الى مدينة الموصل وقرقوش في محافظة نينوى بعد أداء قداس خاص في كنيستي حوش البيعة والطاهرة.