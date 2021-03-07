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بالصور: بابا الفاتيكان ينهي زيارته الى الموصل وقرقوش ويستعد للعودة الى اربيل

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بغداد - ياسين صفوان - أنهى بابا الفاتيكان، اليوم الاحد، زيارته الى مدينة الموصل وقرقوش في محافظة نينوى بعد أداء قداس خاص في كنيستي حوش البيعة والطاهرة.

وحظي البابا خلال زيارته استقبال شعبي حاشد ورسمي حيث القى كلمات دعا فيها المسيحيين الى العودة الى ديارهم والبدء باعمار ما دمرته الحرب وقد ادى البابا صلاة التبشير الملائكي في كنيسة الطاهرة بقرقوش قبل ان يغادر المدينة عائدا الى اربيل.

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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