عقب لقائه البابا.. نيجيرفان بارزاني: نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة

وقال بارزاني في تغريدة عقب لقائه البابا في الزيارة التاريخية لكوردستان: "يشرفني أن أستقبل البابا فرنسيس في أربيل".

وأضاف أنه "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".

