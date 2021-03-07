انت الان تتابع خبر عقب لقائه البابا.. نيجيرفان بارزاني: نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، التزام الاقليم بالحرية بالسلام والحرية الدينية.
وقال بارزاني في تغريدة عقب لقائه البابا في الزيارة التاريخية لكوردستان: "يشرفني أن أستقبل البابا فرنسيس في أربيل".
وأضاف أنه "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".
وأضاف أنه "مع بدء الزيارة الرسولية في كردستان، نكرر التزامنا الدائم بالسلام والحرية الدينية والأخوة، كما نتذكر البيشمركة وكل من قدم التضحيات المطلقة للدفاع عن السلام والحرية لجميع العراقيين".