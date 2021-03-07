البابا فرنسيس يلتقي مسعود بارزاني خلال زيارته لأربيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى بابا الكنيسة الكاثولكية البابا فرنسيس, الأحد، بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني خلال زيارته لأربيل .

لقاء البابا فرنسيس ومسعود بارزاني جاء بعد لقاء مماثل عثده مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في صالة الضيافة بمطار أربيل الدولي.

وأشاد البابا بدور إقليم كردستان في احتضان المكونات الدينية والقومية وترسيخ التعايش السلمي فيما بينها.

وقال إنه لم ينس كردستانـ، لافتاً إلى أن هذا الإقليم أصبح بيتا وملاذا للمسيحيين.

وكان بابا الفاتيكان فرنسيس قد وصل صباح اليوم إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان في اليوم الثالث لزيارته الحالية إلى العراق.

وأقيم للحبر الأعظم استقبال رسمي وشعبي كبير في مطار أربيل الدولي؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه رئيس الإقليم ومسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم ورجال دين من مختلف الطوائف وكبار المسؤولين.

واصطفت مجموعات من أبناء كردستان عند مدخل مطار أربيل لتحية قداسة البابا فيما تم رفع علمي إقليم كردستان ودولة الفاتيكان عند مدخل المطار.

ومن المنتظر أن يحضر الحبر الأعظم قداسا في وقت لاحق من اليوم بملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل.