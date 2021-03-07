مقتل 120 حوثياً في جبهات مأرب خلال يومين

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل 120 عنصراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية بمعارك مع الجيش اليمني وغارات تحالف دعم الشرعية في محافظة مأرب شرقي البلاد. وقال مصدر عسكري: «إن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش مسنوداً بمقاتلي القبائل وميليشيات الحوثي في جبهات المخدرة والمشجح وصرواح إثر هجمات للميليشيات على مواقع الجيش».

وأكد المصدر، أن قوات الجيش أفشلت تلك الهجمات، وخلفت أكثر من 120 قتيلاً في صفوف الحوثيين منذ أمس الأول، فضلاً عن إصابة العشرات. وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدّة غارات تعزيزات مواقع وتجمعات للميليشيات وكبّدها خسائر بشرية ومادية كبيرة، من ضمنها تدمير مخزن أسلحة ودبابة وثلاثة أطقم.

إلى ذلك، لقي العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية مصرعهم وجرح آخرون، بنيران الجيش اليمني وغارات التحالف، إثر محاولة الميليشيات الهجوم على مواقع الجيش شرقي نهم.

وتمكنت قوات الجيش من كسر هجوم الميليشيات وقتل وجرح المجاميع التي حاولت الهجوم، على مواقع الجيش شرقي مديرية نهم، فيما أسفرت المعارك عن كسر الهجوم وتدمير المعدات القتالية التابعة للميليشيات وفرار بقية العناصر.

بالتزامن، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، غارات جوية استهدفت خلالها تعزيزات كانت في طريقها إلى الميليشيات، أسفرت عن تدمير كلي للتعزيزات.

وفي غارة أخرى، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مخزن أسلحة تابع للميليشيات في الجبهة ذاتها.

إلى ذلك، واصلت الميليشيات الحوثية استهدافها للأحياء المدنية في مدينة تعز، والتي استهدفتها بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة.

واستهدفت الميليشيات أمس، مدرسة «الزبيري» في منطقة «النسيرية» وسط مدينة تعز بعدد من القذائف، مخلفةً أضراراً مادية وإصابة أحد السكان المجاورين للمدرسة.

كما استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، بالقذائف الصاروخية، هيئة مستشفى «الثورة العام» في مدينة تعز، مما أسفر عن إصابة أحد أفراد حراسة المستشفى. وأفادت مصادر طبية أن القصف استهدف قسم العمليات ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة وأضرار كبيرة داخل القسم.

وفي تعز أيضاً، قتل مدني وأصيب 11 آخرون بانفجار طائرة مسيرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيات على أحياء سكنية في مديرية «الشمايتين». وقال مصدر محلي إن الطائرة المسيرة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات، والتي تسببت بمقتل مدني وإصابة 11 آخرين بإصابات طفيفة، في منطقة «الأصابح» بمديرية «الشمايتين».

وفي محافظة الحديدة، نفذت وحدات من القوات المشتركة قصفًا مُركزًا استهدف مصادر نيران للميليشيات الحوثية في مديرية «التحيتا». وشنت بقايا جيوب الميليشيات المتمركزة في أطراف المديرية قصفاً استهدف الأحياء السكنية الآهلة بالسكان الواقعة جنوب مركز المدينة ما أحدث حالة من الخوف والفزع في أوساط الآمنين.

وتمكنت القوات المشتركة من إخماد مصادر نيران الميليشيات بضربات أسفرت عن مصرع وإصابة عدد من العناصر الحوثية وتدمير المعدات التي استخدمت في قصف أحياء مدينة التحيتا.

تدمير طائرتين مفخختين أطلقتهما الميليشيات نحو السعودية

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين من دون طيار «مسيرتين» أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينتي «خميس مشيط» وجازان جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية «إن محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة والمستمرة بإطلاق الطائرات من دون طيار والصواريخ الباليستية ما هي إلا استمرارا لانتهاك القانون الدولي الإنساني لاستهداف التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين». وأكد أن قوات التحالف ستتخذ كافة الإجراءات وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق أمس الأول، اعتراض وتدمير 6 طائرات مفخخة من دون طيار «مسيرة» أطلقتها ميليشيات الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في السعودية.

الحوثي ينقض اتفاق صيانة «صافر» مجدداً

كشف مسؤول يمني عن تراجع ميليشيات الحوثي الإرهابية للمرة الرابعة عن اتفاق يتيح وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة إلى ناقلة «صافر» النفطية بغرض مباشرة مهمة تقييم وصيانة الناقلة الراسية قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط صافر، وتضع المزيد من العراقيل والعقبات بعد تراجعها للمرة الرابعة عن اتفاق يتيح وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة ومباشرة مهمة تقييم وصيانة الناقلة.

وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر أن «اتخاذ ميليشيات الحوثي الإرهابية ناقلة النفط صافر كقنبلة موقوتة لابتزاز المجتمع الدولي في سبيل تحقيق مكاسب سياسية ومادية دون اكتراث بالعواقب الخطيرة لتسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، يضع اليمن والمنطقة والعالم برمته أمام كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة».