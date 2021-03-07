مصر والسودان: رفض الأمر الواقع بشأن «النهضة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكدت مصر والسودان رفض سياسة فرض الأمر الواقع والإجراءات الأحادية في ما يتعلق بسد «النهضة» الإثيوبي على نهر النيل.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته التي استغرقت ساعات والتقى خلالها رئيس الحكومة الانتقالية عبدالله حمدوك ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان: «اتفقنا على رفض سياسة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق بإجراءات أحادية لا تراعي مصالح مصر والسودان كدولتي مصب، عبر تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق».

وأكد بيان صدر عن الرئاسة المصرية، أمس، اتفاق السيسي والبرهان، على أن المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة، تتطلب أعلى درجات التنسيق بين مصر والسودان.

وشدد البيان على أن «مصر تدعم المقترح السوداني لتشكيل رباعية دولية تشمل رئاسة الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتوسط في ملف سد النهضة». وأضاف أن «السيسي والبرهان اتفقا على رفض أي إجراءات أحادية تهدف لفرض الأمر الواقع والاستئثار بموارد النيل الأزرق».

والتقى السيسي بالقصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، مع البرهان، حيث تطرقت المباحثات بين الطرفين بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع بمنطقة الحدود السودانية الإثيوبية والتحركات السودانية الأخيرة لبسط سيادة الدولة على حدودها الشرقية المتاخمة لإثيوبيا.

كما تم التباحث حول مختلف المستجدات في منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا، حيث عكست المناقشات وفق الرئاسة المصرية تفاهما متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، بما يكفل تعزيز القدرات الأفريقية على مواجهة التحديات التي تواجه القارة ككل، كما تم الاتفاق على تكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً المحيط الجغرافي للدولتين.

وأعرب البرهان خلال لقائه السيسي عن تقديره لمواقف مصر الداعمة للسودان في كافة المجالات، لمواجهة تداعيات الأزمات المختلفة، وكذلك المساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد البرهان تطلع وحرص السودان على تفعيل المشروعات المشتركة بين مصر والسودان وتعزيز آفاق التعاون بينهما على مختلف الأصعدة خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري.

ومن جانبه، أشاد الرئيس المصري بما تشهده العلاقات الثنائية مؤخراً من زخم كبير، بما يعكس إرادة سياسية للارتقاء بتلك العلاقات إلى آفاق أوسع، خاصة في مختلف المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، كما أكد السيسي استمرار دعم مصر لحكومة وشعب السودان في كافة المجالات، والاهتمام بالارتقاء بالعلاقات الثنائية بما يعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك لما فيه صالح البلدين الشقيقين، وعلى نحو يجعل العلاقات المصرية السودانية نموذجا يحتذى به للشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي.

كذلك أشار السيسي إلى مساندة مصر لكافة جهود تعزيز السلام والاستقرار والتنمية في السودان خلال المرحلة المفصلية من تاريخه، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أمن واستقرار السودان يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن يد مصر دائماً وأبداً ممدودة للتعاون والخير والبناء للسودان كنهج استراتيجي.

وفي السياق ذاته، اتفق الرئيس المصري خلال لقاءه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الجانبين ناقشا آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول تكثيف الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة في مختلف المحافل للدفع نحو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

ووفق المتحدث، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون بين دول حوض النيل بغرض تحقيق الاستخدام المستدام للموارد المائية في نهر النيل، على النحو الذي من شأنه أن يحقق المصالح المشتركة لشعوب كافة الدول وتجنب الإضرار بأي طرف.

ولفت المتحدث إلى أن الدكتور حمدوك أشاد بالجهود المصرية المخلصة والساعية نحو المساهمة في تثبيت الاستقرار في السودان، ومحورية الدور المصري في صون السلم والأمن بالقارة الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وحرص السودان على توفير المناخ الداعم لذلك في مختلف المجالات التنموية الاستراتيجية، فضلاً عن تعويلها على الدور المصري الداعم للجهود السودانية الجارية لإسقاط وإعادة جدولة الديون الخارجية عليها.

مصادر لـ«الاتحاد»: إثيوبيا تتمسك بالوساطة الأفريقية لحل أزمة «النهضة»

قالت مصادر إثيوبية مطلعة لـ«الاتحاد» إن إثيوبيا ستواصل تمسكها بالوساطة الأفريقية، وأنها تعتبر أن مصر والسودان تتنصلان من اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة بالخرطوم عام 2015، والذي تنص المادة العاشرة منه على ضرورة توافق الدول الثلاث قبل اللجوء لوسيط.

وفي هذه الأثناء، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد برفقة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس، في زيارة رسمية، لإجراء مباحثات بين الدول الثلاث.

وتساءل المحلل السياسي السوداني صلاح جلال في تصريحات لـ«الاتحاد» تعليقاً على قمتي الخرطوم وجوبا، «أهي قمم للحل أم للتصعيد؟». وأعرب جلال عن اعتقاده أن الأجندة مشتركة في القمتين، وأن المطروح عليهما معاً قضية سد النهضة والتصعيد على الحدود السودانية الإثيوبية والحرب الداخلية في إثيوبيا.