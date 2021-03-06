مقتل 120 عنصرا من الحوثيين بمعارك مأرب

وأكد المصدر أن قوات الجيش أفشلت تلك الهجمات وخلفت أكثر من 120 قتيلا فى صفوف الحوثيين منذ أمس الجمعة، فضلا عن إصابة العشرات. وأشار إلى أن المعارك مستمرة، وسط قصف جوي من مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات.
صعد الحوثيون، منذ مطلع الشهر الماضي، هجماتهم على «مأرب»، فى محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
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