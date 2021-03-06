مقتل 120 عنصرا من الحوثيين بمعارك مأرب

أفاد مصدر عسكري فى الجيش اليمني، اليوم السبت، بمقتل ما لا يقل عن 120 عنصرا من مسلحي الحوثيين فى معارك بمحافظة «مأرب» شرقي البلاد. وقال المصدر: «معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الإرهابية فى جبهات المخدرة والمشجح وصرواح غربي البلاد إثر هجمات للميليشيات على مواقع الجيش».

وأكد المصدر أن قوات الجيش أفشلت تلك الهجمات وخلفت أكثر من 120 قتيلا فى صفوف الحوثيين منذ أمس الجمعة، فضلا عن إصابة العشرات. وأشار إلى أن المعارك مستمرة، وسط قصف جوي من مقاتلات التحالف على مواقع الميليشيات.

صعد الحوثيون، منذ مطلع الشهر الماضي، هجماتهم على «مأرب»، فى محاولة للسيطرة على المحافظة الغنية بالنفط والغاز.