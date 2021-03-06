شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يهدد بالاعتكاف لتسريع تشكيل حكومة لبنانية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، السبت، بالامتناع عن تأدية مهامه للضغط على السياسيين لتشكيل حكومة جديدة.

وقال دياب في كلمة: «إذا كان الاعتكاف يساعد في تشكيل الحكومة فأنا جاهز له على الرغم من أنه يخالف قناعاتي»، مشيراً إلى أن ذلك قد يعطل الدولة برمتها ويضر اللبنانيين بشدة. وتساءل في كلمة وجهها إلى اللبنانيين: «ما ذنب المواطنين حتى يدفعوا ثمن الأطماع السياسية؟ لقد بلغ لبنان حافة الانفجار بعد الانهيار».

وأضاف: «هل المطلوب تحلل الدولة بعد أن أصبحت الحلقة الأضعف؟ الأزمة الحالية مرشحة للتفاقم ومشهد التسابق على الحليب يشكل حافزاً للتعالي وتشكيل حكومة».

وتابع: «الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه على الرغم من أنه يخالف قناعاتي، ومن يستطيع التعامل مع التداعيات الخطرة الآتية والمزيد من معاناة الناس؟». ولفت إلى أنه لا حل للأزمة المالية التي تعيشها البلاد حالياً من دون مفاوضات مع البنك الدولي.

واستقالت حكومة دياب إثر انفجار بيروت في الرابع من أغسطس/آب، الذي دمر قطاعات واسعة من العاصمة بيروت. وجرى تكليف سعد الحريري برئاسة الوزراء في أكتوبر/تشرين الأول، لكنه لم ينجح بعد في تشكيل حكومة جديدة بسبب أزمة سياسية مع الرئيس ميشال عون.

ويواجه لبنان أكبر أزمة مالية منذ نهاية الحرب الأهلية، حيث فقدت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها مقابل الدولار، على الرغم من أن بعض المعاملات الرسمية لا تزال تُجرى بسعر الليرة اللبنانية الرسمية قبل الأزمة، وهو 1500 ليرة للدولار، بينما انخفضت القيمة السوقية للعملة إلى أكثر من 9000 ليرة.