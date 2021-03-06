الدبيبة: الكفاءة ومشاركة كافة المناطق أساس اختيار الحكومة الليبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد الدبيبة على الجدل المثار حول الأسماء المسربة والتي ستتولى حقائب وزارية في حكومته المقبلة.

وقال الدبيبة، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الجديدة، إنه راعى في الموازنة ما بين الكفاءة وضمان المشاركة الواسعة لكافة المناطق من خلال الدوائر الانتخابية المختلفة، حتى تكون الحكومة ممثلة فعليًا لجميع الليبيين.



وأكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة أنه وضع في عين الاعتبار حالة النزاع التي كانت تمر بها البلاد لسنوات وشعور فئات كثيرة بالتهميش وعدم التمثيل.

هيكلة الوزارات

وحول هيكلة الوزارات، قال الدبيبة إنه حافظ على العدد الحالي -مع تعديل محدود- كون تقليلها بإعادة الهيكلة وضمّها ودمج إداراتها يستغرق من الوقت ما لا يملكه خلال هذه المرحلة، ويترتب عليها نفقات إضافية غير مدروسة.

وأمس الجمعة، أعلن الدبيبة تشكيلته الحكومية الجديدة التي ستُعرض على أعضاء مجلس النواب الليبي، الإثنين المقبل، بمدينة سرت (وسط ليبيا)، لاعتمادها، إلا أنه أحجم عن ذكر الأسماء التي رشحها لتولي الحقائب الوزارية، لتقليل فرص وضع العراقيل، ووضع الجميع أمام الأمر الواقع عند الإعلان عن التشكيلة الوزارية النهائية، بحسب خبراء ليبيين تحدثوا لـ"الخليج 365"، في وقت سابق.

وتداولت وسائل إعلام ليبية تسريبا حول أسماء التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الدبيبة لمجلس النواب، تضمنت أسماء بينها صقر بوجواري، رمضان بوجناح الحسناوي نائبين لرئيس الوزراء، حمد عبدالرزاق العبيدي وزيرا للزراعة، وطارق عبد السلام مصطفى ابوفليقه وزيرا للموارد المائية، وتوفيق الدرسي وزيرا للثروة الحيوانية، وعبد الشفيع حسين البرعصي وزيرا للرياضة، وكامل ابريك الحاسي وزيرا للتخطيط، ولمياء فتحي أبوسدره وزيرة للخارجية، وخالد خليل الجازوي وزيرا للصحة.



كما تضمنت أيضاً: موسى المقريف المغربي وزيرا للتعليم العام، عبدالسلام عبدالله تيكي وزير السياحة، وخالد التيجاني مازن وزيرا للداخلية، وإبراهيم العربي منير وزيرا للبيئة، وعلي العابد بوعزوم وزيرا للعمل والتأهيل، وفاء أبوبكر الكيلاني وزيرا للشؤون الاجتماعية، ومبروكة توفي اوكي، ووزير الدفاع منصبه شاغر، وعمران محمد القيب وزيرا للتعليم العالي.



وضمت القائمة أيضاًيخلف سعيد السيفاو وزير التعليم التقني والفني، وأحمد علي محمد عمر وزير الصناعة والمعادن، وحليمة إبراهيم عبدالرحمن وزيرة للعدل، وعبدالفتاح صالح الخوجة وزيرا للخدمة المدنية، ومحمد سالم الشهوبي وزير المواصلات، وأبوبكر محمد الغاوي وزير الإسكان والتعمير.

كما ضمت عبدالله سعد بلعيد وزيرا للحكم المحلي، وفتح الله عبداللطيف الزني وزيرا للشباب، وعمر علي العجيلي وزيرا للاقتصاد والتجارة، محمد أحمد محمد عون وزيرا للنفط والغاز، خالد المبروك عبدالله وزيرا للمالية.

وشملت –كذلك- فرج محمد الشريف محمد وزير الدولة لشؤون المهجرين، وليد عمار محمد عمار وزيرا للدولة للشؤون السياسية، اجديد معتوق اجديد وزيرا للدولة لشؤون الهجرة، عادل جمعة عامر وزيرا للدولة لشؤون رئيس الحكومة، مارن خالد التائب وزيرا للدولة لشؤون المرأة، سلامة إبراهيم الغويل وزيرا للدولة للشؤون الاقتصادية.