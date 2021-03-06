شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكان أيرلاينز»: 737 ماكس تعلن الطوارئ بعد إغلاق محرك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة أمريكان أيرلاينز، الجمعة إن طائرة من طراز بوينج 737 ماكس كانت متجهة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرزي أعلنت حالة الطوارئ بعد أن قام قائد الطائرة بإغلاق محرك بسبب مشكلة ميكانيكية محتملة. وأضافت شركة الطيران أن الطائرة التي كانت قادمة من ميامي وتحمل 95 راكبا وطاقما مؤلفا من ستة أفراد هبطت بسلام في نيوارك دون حوادث. وقالت إن المشكلة المحتملة تتعلق بضغط زيت المحرك أو مؤشر الحجم وليس نتيجة أي شيء متعلق بالخلل المرتبط بحادثين مميتين تعرضت لهما طائرتين من طراز 737 ماكس في 2018 و 2019 مما أدى إلى وقف تحليق الطائرة لمدة 20 شهرا. وكانت شركة أمريكان أيرلاينز أول شركة طيران أمريكية تستأنف رحلات 737 ماكس في أواخر العام الماضي بعد موافقة إدارة الطيران الاتحادية على تحديثات السلامة من قبل شركة بوينج. (رويترز)