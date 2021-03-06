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تم تأسيس نادي ريال مدريد... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1902 - تم تأسيس نادي ريال مدريد.

1912 - القوات الإيطالية تصبح أول من يستخدم السفن الهوائية في الحرب.

1946 - تأسيس وكالة الدفاع والتي عرفت فيما بعد بوزارة الدفاع السعودية.

1957 - استقلال غانا عن المملكة المتحدة.


1999 - الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يتسلم الحكم في البحرين خلفاً لوالده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة.

2014 - السلطات الليبية تتسلم من النيجر الساعدي القذافي نجل الزعيم السابق معمر القذافي.

2015 - المركبة الفضائية داون التابعة لوكالة ناسا، تتمركز في مدار حول الكوكب القزم سيريس.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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