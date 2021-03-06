انت الان تتابع خبر تم تأسيس نادي ريال مدريد... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1902 - تم تأسيس نادي ريال مدريد. 1912 - القوات الإيطالية تصبح أول من يستخدم السفن الهوائية في الحرب. 1946 - تأسيس وكالة الدفاع السعودية والتي عرفت فيما بعد بوزارة الدفاع السعودية. 1957 - استقلال غانا عن المملكة المتحدة.



1999 - الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يتسلم الحكم في البحرين خلفاً لوالده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. 1999 - الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يتسلم الحكم في البحرين خلفاً لوالده الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة. 2014 - السلطات الليبية تتسلم من النيجر الساعدي القذافي نجل الزعيم السابق معمر القذافي. 2015 - المركبة الفضائية داون التابعة لوكالة ناسا، تتمركز في مدار حول الكوكب القزم سيريس.