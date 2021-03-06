الوداد يسعى إلى تأكيد صدارته والاقتراب من التأهل في مباراته أمام حوريا كوناكري

جدة - عبدالحي حسين - يواجه فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، نظيره حوريا كوناكري الغيني، اليوم السبت بداية من الساعة الثامنة مساء، بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الوداد إلى تأكيد صدارته والاقتراب من التأهل للدور المقبل في مباراته أمام كوناكري؛ إن هو تمكن من تحقيق الفوز، والإبقاء على النقاط الثلاث بالمغرب، حيث سيطمح البنزرتي إلى تحقيق المبتغى بأقل الأضرار؛ خصوصا وأن الفريق تنتظره مبارتان مهمتان بالبطولة الاحترافية، أمام كل من المغرب التطواني، يوم الخميس 11 مارس، وأمام غريمه التقليدي الرجاء الرياضي، نهاية الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، يغيب عن الوداد في مبارته اليوم اللاعب أشرف داري، بعدما أكد الفريق في بيان رسمي، أن داري خضع لفحص طبي، وتأكد أنه يشكو من تشنج عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ، إذ ستتراوح مدة غيابه بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ويحتل الوداد صدارة مجموعته بست نقاط، من فوزين، أمام كل من بيترو أتليتيكو بهدف، وكايزر شيفس برباعية، متبوعا بحوريا كوناكري بأربع نقاط.