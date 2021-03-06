سلطة الطيران المدني تصدر بياناً بشأن حركة المسافرين

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، بيانا بشان حركة المسافرين الى البلاد.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012