تفاصيل خطة السلام الأمريكية في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اقترح مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد قمة بين زعماء الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، لتشكيل حكومة مؤقتة ، حسب ما أفادت به صحيفة ”وول ستريت جورنال“ .

وأضافت، في تقرير حصري نشرته اليوم السبت: ”المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان اقترح فكرة عقد مؤتمر موسّع لزعماء أفغانستان وحركة طالبان، لتشكيل حكومة مؤقتة، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأفغان، وهو ما يعكس التوافق المتنامي داخل إدارة بايدن بأن مباحثات السلام بين ممثلي الطرفين في العاصمة القطرية الدوحة تسير ببطء شديد”.

ومضت تقول: ”الفكرة التي تم اقتراحها خلال زيارة تمت إلى المنطقة هذا الأسبوع بواسطة زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي لعملية السلام الأفغانية، ستكون بمثابة استنساخ لصيغة مؤتمر 2001 الذي عُقد في مدينة بون الألمانية، والذي اختار زعيم أفغانستان بعد الإطاحة بطالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر”.

وأردفت: ”هذه الجهود من المتوقع أن تنحّي جانباً الاتفاق الذي تم التفاوض عليه بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحركة طالبان، ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي إلى تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان المقرر في مايو المقبل، والذي كان جزءاً من اتفاق ترامب وطالبان”.