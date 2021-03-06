إصابات كورونا تلامس عتبة الـ116 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:16 صباحاً - يواصل فيروس كورونا المستجد، انتشاره حول العالم حاصدا مزيدا من الضحايا رغم الإجراءات الاحترازية التي فرضتها معظم الدول.

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن ما يزيد على 115.92 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و701350.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

تزايد ثقة الأمريكيين باللقاحات

أظهرت دراسة لمعهد “بيو” للأبحاث نشرت، الجمعة، أن أعداد الأمريكيين الراغبين بتلقي لقاح مضاد لـ”كوفيد-19″ وخصوصاً المتحدّرين منهم من أصول أفريقية، في تزايد مقارنة بدارسة سابقة أجريت قبل 3 أشهر.

وبالإجمال، بلغت نسبة البالغين الذين تلقوا لقاحا مضاداً لكورونا أو الراغبين بتلقي اللقاح، 69%، مقارنة بـ60% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال 19% من هؤلاء إنهم تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من أحد لقاحي “فايزر” و”موديرنا” (في منتصف فبراير/شباط حين أجريت الدراسة كان فايزر/بايونتك وموديرنا اللقاحين الوحيدين المرخّص لهما في الولايات المتحدة).

لكن اللافت أن نسبة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء الذين قالوا إنهم تلقوا اللقاح أو يرغبون بتلقيه ارتفعت بشكل كبير إلى 61%، بعدما كانت تقتصر على 42 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وتكتسي هذه المعطيات أهمية كبيرة لأن الأمريكيين المتحدّرين من أصول أفريقية هم إحصائياً الأكثر إصابة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى تُظهر الدراسة تفاوتا متزايداً على صعيد الثقة باللقاحات بحسب التوجهات السياسية: 83% من الديموقراطيين يقولون إنهم تلقوا جرعة لقاح أو يرغبون بذلك، مقابل 56% من الجمهوريين.

تراجع إصابات بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تصريح له، الجمعة، أن البيانات الحكومية المتعلّقة بحالات “كوفيد- 19” أظهرت تراجعاً في الإصابات بنسبة 34% في الأيام الـ7 الماضية، وانخفاضاً بنسبة 29% في دخول المستشفيات، كما انخفضت الوفيات بنسبة 41%.

10 إصابات جديدة بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، تسجيل البر الرئيسي 10 حالات إصابة جديدة بكورونا في 5 مارس/آذار، مقارنة بتسع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 23 بعد أن كانت 12 حالة في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي 89962 حالة ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

ارتفاع إصابات ألمانيا إلى مليونين و492079

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و492079 حالة بعد تسجيل 9557 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 71804 وفيات بعد تسجيل 300 وفاة.