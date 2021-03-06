البيت الأبيض يعلن تمديد الطوارئ الوطنية بشأن أنشطة إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 9:36 صباحًا

قرر البيت الأبيض، السبت، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن إيران في ظل تهديدها للأمن القومي الأمريكي.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن “إجراءات وسياسات النظام الإيراني بما في ذلك تطويره للصواريخ وغيرها من قدرات الأسلحة غير المتكافئة والتقليدية وحملاته العدوانية على الصعيد الإقليمي، ودعمه للجماعات الإرهابية، والأنشطة الخبيثة للحرس الثوري، كل ما سبق يشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الخاص بالولايات المتحدة”.

وأضاف البيان “لهذه الأسباب، فإن حالة الطوارئ الوطنية ضد أنشطة إيران المهددة للأمن القومي الأمريكي يجب أن تستمر سارية المفعول بعد الـ15 من مارس/آذار 2021، لذلك ووفقًا لقانون الطوارئ الوطنية فإن حالة الطوارئ الوطنية بشأن التهديد الإيراني ستستمر لمدة عام”.

يذكر أنه في حقبة الرئيس الأمريكي الأسبق «بيل كلينتون»، أصدر في عام 1995 القرار رقم 12957 ضد إيران، تحت عنوان «حالة الطوارئ الوطنية» ويشمل فرض عقوبات تمنع أي تعاون أمريكي مع صناعة النفط الإيرانية، وحظر التجارة معها، فضلًا عن تمديد حالة الطوارئ بشكل سنوي، والتزام جميع الحكومات الديمقراطية أو الجمهورية به، ويرجع هذا لاعتبار واشنطن أن سلوك النظام الإيراني عدواني ويشكل تهديدًا على الأمن القومي الأمريكي بل والعالم.