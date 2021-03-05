شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم» تكشف ضوابط التسجيل والنقل في التعليم الحكومي العام المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم «تعليم»، عن إجراءات وضوابط التسجيل والنقل في المدارس الحكومية ورياض الأطفال، لجميع الصفوف وحتى 12 للعام الدراسي 2021-2022، إذ يبدأ غداً الأحد الموافق 7 مارس الجاري وحتى مطلع إبريل المقبل، التسجيل للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات «حملة خلاصة القيد»، والطلبة حاملي جوازات الدولة سارية المفعول، ومواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء أصحاب المراسيم وأبناء الدبلوماسيين «حملة البطاقة الدبلوماسية»، وأبناء جزر القمر.

وأفادت المؤسسة بأن تسجيل الطلبة غير المواطنين في جميع مراحل التعليم، يبدأ يوم 4 إبريل ويستمر حتى منتصف الشهر ذاته «15 منه»، مؤكدة أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة والشروط والأحكام المعتمدة، إذ تم توفير مراكز متخصصة لشؤون الطلبة في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت المؤسسة ضمن أحكام التسجيل، أن فئات التسجيل بالمدرسة الإماراتية، تشمل طلبة رياض الأطفال الأولى والثانية، والحلقة الأولى «الصف الأول، والطلبة من الصف الثاني وحتى الثاني عشر، حيث يتم احتساب سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، لمن أكمل السن المعتمدة للتسجيل في هذه المرحلة حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي 2021-2022.



وأكدت ألا يقل عمر طالب الروضة الأولى عن 4 سنوات، وتشمل الطلبة مواليد 1 سبتمبر 2016 إلى 31 أغسطس 2017، أما طلبة الروضة الثانية فيجب ألا تقل أعمارهم عن 5 سنوات، وتشمل الطلبة مواليد 1 سبتمبر 2015 حتى 31 أغسطس 2016، أما عن سن القبول لطلبة الصف الأول، فسيكون لمن أتم 6 سنوات، ولا يتجاوز 8 سنوات، وتشمل الطلبة مواليد 1 سبتمبر 2013 إلى 31 أغسطس 2015.

وأشارت ضمن متطلبات التسجيل، إلى أهمية التسجيل عن طريق الروابط الالكترونية، إذ إن التسجيل متاح للطلبة أصحاب العمر القانوني المعتمد فقط، ومن ينطبق عليهم الشروط، على أن تلتزم إدارات المدارس باعتماد طلبات التسجيل إلكترونياً، للطلبة المواطنين على نظام المنهل، خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى، وعدم السماح للطلبة الانتظام بالدراسة في بداية العام المقبل، إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب على النظام.

وشددت على أهمية التزام إدارات المدارس الحكومية والرياض، بقبول الطلبة المستجدين وفق التوزيع الجغرافي «المناطق السكنية»، فضلاً عن تفعيل قنوات التواصل والرد على استفسارات أولياء الأمور.

واشترطت المؤسسة على مدارس التعليم العام، قبول المتميزين فقط من الطلبة غير المواطنين، عن طريق الروابط الإلكترونية المعتمدة، موضحة أن شرط التميز يركز على ألا تقل نسبة درجات الطالب عن 85%، أو ما يعادلها في المستوى (A-B )، في المواد الدراسية «العربية والانجليزية والرياضيات»، وأن لا يزيد عدد المقبولين عن 20%، من إجمالي عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة في المدرسة.

وشددت على أهمية تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة غير المواطنين المقبولين في مدارس التعليم الحكومي بواقع 6000 درهم، عن السنة الدراسية، وفق القرارات والنظم المعمول بها.

أما الطلبة أصحاب الهمم، أفادت بأنه يتم قبول الطالب مبدئياً مع حجز مقعد له في المدرسة، وإتمام التسجيل عقب التقييم من قبل مراكز الدعم التابعة للمؤسسة.