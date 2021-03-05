صيادلة المغرب يحذرون من توزيع بعض الأطباء مؤثرات عقلية ممنوعة مجانا على زبنائهم

جدة - عبدالحي حسين - حذرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إصدار مختبرات الأدوية “لعينات مجانية من الأدوية، المصنفة ضمن المؤثرات العقلية الممنوعة، وتوزيعها على الأطباء، والذين بدورهم يوزعونها على زبنائهم”.

وعلى إثر ذلك، راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، اليوم الجمعة، رئيس الجمعية المغربية للصناعة الدوائية، ومديرية الأدوية والصيدلة، بشأن عدم احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بتسليم عينات الأدوية من طرف الأطباء لزبنائهم بالمجان.

وقالت الكونفدرالية نفسها، عبر المراسلة المذكورة، توصل “اليوم24” بنسخة منها، إنها “تتابع باستمرار منح الأطباء لزبنائهم، عينات من الأدوية المجانية في مخالفة قانونية واضحة، والتي تكون في كثير من الأحيان عبارة عن عدة علب من العينة الواحدة”.

وأضاف المصدر نفسه، أن هذا الوضع “يؤكد التوزيع المفرط وعدم احترام المندوبين الطبيين لمقتضيات المادة 47 من القانون 04-17، والتي تحدد تسليم العينات في حدود علبتين من كل عينة، واستعمالها من طرف الأطباء او الصيادلة من أجل التعريف بها، لا بغرض التوزيع”.

علاوة على ذلك، عبرت الكونفدرالية، عن استغرابها من ” إصدار مختبرات الأدوية لعينات مجانية من الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية الممنوعة، والتي باتت أيضا محل توزيع من طرف الأطباء على زبنائهم، والتي تحمل في مقتضياتها القانونية البعد الجنجي، عن حيازتها، ولكل متداوليها، على اعتبار أن الصيدليات هي الوحيدة المخول لها، صرفها وفق شروط جد مشددة، والتي حددها المشرع المغربي”.

