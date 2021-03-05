الصين تُجبر القادمين إليها على “المسحة الشرجية”.. واستياءٌ دوليٌ

اسماعيل عبد الحي - أعلنت السلطات الصينية إلزام جميع الأجانب القادمين إليها بالخضوع لمسحة شرجية للكشف عن فيروس “كورونا”.

ووفق صحيفة “ذي تايمز” البريطانية، فقد قررت بكين هذه الخطوة تحت ذريعة أن المسحة الشرجية تعتبر “وسيلة الكشف الأدق” مقارنة بكافة أساليب الفحص الأخرى.

وبمقتضى هذا التطور الجديد، قررت السلطات تدشين مراكز فحص في مطارات بكين وشنغهاي لفحص المسافرين القادمين إليها.

وقوبل هذا القرار بحالة رفض واسعة النطاق، وأعلنت العديد من الدول أن هذا السلوك يعتبر “مهينًا” من قبل الجانب الصيني.

ولم تخفِ الحكومة اليابانية قلقها بشأن تعرض مواطنيها لهذا الفحص “المهين”، وأدان عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين هذا القرار.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، ، إنه يجب على الصين تغيير نظام الاختبار، بعد أن أبلغ بعض المسافرين اليابانيين عن تعرضهم لـ”ألم نفسي”.