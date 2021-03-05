شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطاقة تطلق موقعها الجديد بعد دمج «البنية التحتية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، موقعها الإلكتروني بشكله الجديد وخدماته المتنوعة، www.moei.gov.ae، والذي يتميز بالشمولية والتنوع عبر تعزيزه بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، والتصاميم العصرية المبتكرة المبسطة التي تتيح سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، حرصاً من الوزارة على تقديم الأفضل لأفراد المجتمع، وبما يلبي تطلعات المتعاملين في إنجاز معاملاتهم بجودة عالية وفي زمن قياسي للحصول على البيانات بسهولة. وأكدت المهندسة نادية النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد يتماشى مع خطة دمج وزارتي تطوير البنية التحتية والطاقة وإلحاق برنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، بما يدعم احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتجسيداً لأهدافها الاستراتيجية وحرصها الدائم على تحقيق التواصل الفعال مع جمهورها، وأن الموقع يتسم بملاءمته لمتطلبات الحكومة الذكية، ويبرز الهوية المؤسسية لوزارة الطاقة والبنية التحتية التي تتواءم مع التوجهات الحكومية في دولة الإمارات، ويهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، وتصميم الموقع بشكل عصري وشامل يركز على تفعيل المشاركة الإلكترونية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.