شكرا لقرائتكم خبر 7 قتلى في هجوم مسلح بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن مصادر القول، إن الضحايا كانوا يعملون في المصنع ويقيمون في إقليم باميان بوسط البلاد.
وقال قائد الشرطة، الميجور جنرال جمعة جول همت، إنه تم إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم، على خلفية الحادث، وما زال الدافع وراء الهجوم غير معروف.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 قتلى في هجوم مسلح بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.