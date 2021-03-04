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7 قتلى في هجوم مسلح بأفغانستان

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد شرطة إقليم نانجارهار الواقع شرق أفغانستان أمس، مقتل سبعة عمال في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مصنع لإنتاج مواد البناء، يقع في منطقة سورخورد بالإقليم.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن مصادر القول، إن الضحايا كانوا يعملون في المصنع ويقيمون في إقليم باميان بوسط البلاد.

وقال قائد الشرطة، الميجور جنرال جمعة جول همت، إنه تم إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم، على خلفية الحادث، وما زال الدافع وراء الهجوم غير معروف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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