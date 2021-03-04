7 قتلى في هجوم مسلح بأفغانستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد شرطة إقليم نانجارهار الواقع شرق أفغانستان أمس، مقتل سبعة عمال في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مصنع لإنتاج مواد البناء، يقع في منطقة سورخورد بالإقليم.

ونقلت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية عن مصادر القول، إن الضحايا كانوا يعملون في المصنع ويقيمون في إقليم باميان بوسط البلاد.

وقال قائد الشرطة، الميجور جنرال جمعة جول همت، إنه تم إلقاء القبض على أربعة مشتبه بهم، على خلفية الحادث، وما زال الدافع وراء الهجوم غير معروف.