المغرب التطواني يحجز مقعدا له بربع نهائي الكأس على حساب خنيفرة

جدة - عبدالحي حسين - تغلب المغرب التطواني على نظيره شباب أطلس خنيفرة بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما بالملعب البلدي بخنيفرة، برسم سدس عشر كأس العرش، حاجزا بذلك مقعدا له بربع نهائي الكأس.

وشهدت المباراة سيطرة التطوانيين على المواجهة، سيطرة تجسدت بتسجيل ثلاثة أهداف على التوالي، تناوب على تسجيلها كل من هشام الخلوة في مناسبتين، عند الدقيقة 46/76، وشعبان عيد شيلوندا في الدقيقة 82، فيما تمكن الفريق الخنيفري من تدليل الفارق، في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وتتواصل مباريات المسابقة بمواجهة شباب المحمدية والدفاع الحسني الجديدي بداية من الساعة 19:30 مساء، في انتظار المواجهة المؤجلة عن هذا الدور بين الوداد وسريع واد زم، لالتزام الفريق الأحمر بمنافسة دوري أبطال إفريقيا.

وسيواجه المغرب التطواني في دور الربع، نظيره المغرب الفاسي المتأهل على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح.