انت الان تتابع خبر بوليتيكو: مسؤولون أمريكيون وعراقيون يحملون كتائب حزب الله مسؤولية استهداف عين الأسد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حمل مسؤولون أميركيون وعراقيون، كتائب حزب الله العراقية أو جماعة تابعة لها مسؤولية الهجوم على قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار.
وقالت مجلة بوليتيكو، إن "مسؤولين أميركيين وعراقيين يحملون كتائب حزب الله العراقية أو جماعة تابعة لها مسؤولية استهداف قاعدة عين الأسد".
وقبل حوالي يومين، استهدفت قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار، بـ10 صواريخ نوع "غراد"، وفقاً لبيان رسمي.
وتضم قاعدة عين الأسد، قوات عراقية وقوات تابعة للتحالف الدولي، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف القاعدة.
وقبل حوالي يومين، استهدفت قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار، بـ10 صواريخ نوع "غراد"، وفقاً لبيان رسمي.
وتضم قاعدة عين الأسد، قوات عراقية وقوات تابعة للتحالف الدولي، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف القاعدة.