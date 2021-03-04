وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الليبي استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس

محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021

التقى وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية والترتيبات الأخيرة لاستئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس، وفق ما ذكرته "بوابة أفريقيا الأخبارية"، اليوم الخميس.



وتم خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التطرق أيضاً إلى الدور المصري المحوري في الملف الليبي وإلى عودة الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.