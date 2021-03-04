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بالفيديو والصور: شذى حسون تسرق الأضواء في عيد ميلادها بإطلالتها 'الجريئة'

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بغداد - ياسين صفوان - إحتفلت الفنانة العراقيّة شذى حسون بعيد ميلادها الـ40 في دبي، بحضور الاعلاميّة اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب والفنان الوليد الحلاني، وغيرهم من الاصدقاء.

وانتشرت صورا وفيديوهات لها من المناسبة أثناء التحضيرات وقطع قالب الحلوى، حيث تمنى لها جمهورها العمر الطويل والايام السعيدة.

 

 

فيما توجهت انظار البعض الاخر الى فستانها الذي وصفوه بالجريء، من خلال فيديو يجمع شذى بصديقتها في أجواء من المرح.

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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