انت الان تتابع خبر بالفيديو والصور: شذى حسون تسرق الأضواء في عيد ميلادها بإطلالتها 'الجريئة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إحتفلت الفنانة العراقيّة شذى حسون بعيد ميلادها الـ40 في دبي، بحضور الاعلاميّة اللبنانية أنابيلا هلال وزوجها الدكتور نادر صعب والفنان الوليد الحلاني، وغيرهم من الاصدقاء.