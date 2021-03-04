شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الليبي استئناف عمل سفارة بلاده في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث آخر التطورات السياسية على الساحة الليبية والترتيبات الأخيرة لاستئناف عمل السفارة المصرية في طرابلس، وفق ما ذكرته "بوابة أفريقيا الأخبارية"، اليوم الخميس.



وتم خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات الدورة العادية 155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التطرق أيضاً إلى الدور المصري المحوري في الملف الليبي وإلى عودة الرحلات الجوية بين طرابلس والقاهرة، وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.