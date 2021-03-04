الأمير فيليب خضع «لعملية» لمعالجة مشكلة في القلب

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أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب (99 عاماً) زوج الملكة إليزابيث الثانية، الموجود في المستشفى منذ أكثر من أسبوعين بسبب إصابته بالتهاب، خضع «لعملية تكللت بالنجاح» لمعالجة مشكلة في القلب شخّصت لديه سابقاً.

وأوضح القصر في بيان أن دوق إدنبره الذي نُقل الاثنين إلى مستشفى القديس برثولماوس «خضع أمس (الأربعاء) لعملية ناجحة بسبب مشكلة في القلب كانت موجودة لديه».

وأضاف البيان أن «صاحب السمو الملكي سيمكث في المستشفى أياماً عدة، لكي يتلقى العلاج ويرتاح ويستعيد عافيته».

وأُدخِل الأمير فيليب إلى مستشفى الملك إدوارد السابع في 16 فبراير وعولج من التهاب، ثم نقل إلى مستشفى آخر لإجراء فحوص للقلب، ما أثار مخاوف من تدهور حالته الصحية. ويقع هذا المستشفى قرب كاتدرائية القديس بولس في وسط لندن، ويضم أكبر خدمة متخصصة في أمراض القلب والأوعية الدموية في أوروبا.

وقالت كاميلا زوجة الأمير تشارلز، الأربعاء، إن الحالة الصحية للأمير فيليب «تتحسن بشكل طفيف».

وأضافت كاميلا دوقة كورنوال: «يتألم في بعض الأحيان»، مضيفة: «نحن نحتفظ بالأمل».