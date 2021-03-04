الأوروبيون يتخلون عن مشروع قرار ينتقد ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 مارس 2021 02:02 مساءً - منذ ساعة واحدة

قرر الأوروبيون التخلي عن طرح مشروع قرار ينتقد ايران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية.

وكان هذا المشروع الذي تقف وراءه ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والمدعوم من الولايات المتحدة، يندد بقرار إيران تقليص عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي. وقال دبلوماسيون عدة لوكالة فرانس برس إن “النص لن يطرح للتصويت في حين أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مؤتمر صحافي لمديرها العام عند الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش”.