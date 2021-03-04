- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..نجاة محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد من تفجير استهدف موكبًا عسكريًا في عدن والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 4 مارس 2021
أفادت مصادر يمنية، بأن انفجارًا عنيفًا هزّ منطقة الحسوة، في مديرية البريقة بعدن جنوب اليمن، سمع دويه في مناطق مختلفة.
وقالت مصادر إعلامية وناشطون، إن التفجير استهدف موكب محسن الوالي اليافعي، قائد ألوية الدعم والإسناد، ونبيل بن حسين المشوشي اليافعي، قائد أركان ألوية الدعم والإسناد.
وأكدت المصادر، أن القياديين البارزين أفلتا من الموت، خلال محاولة الاغتيال بسيارة مفخخة في مدينة عدن.