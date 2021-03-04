للمرة الرابعة.. استدعاء مبديع من طرف الفرقة الوطنية للاستماع إليه حول اختلالات مالية في تدبير مدينة الفقيه بنصالح

جدة - عبدالحي حسين - ينتظر أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء، اليوم الخميس، للمرة الرابعة، إلى رئيس بلدية الفقيه بنصالح والوزير السابق محمد مبديع في ملف شبهة اختلالات مالية في تدبير بلدية الفقيه بنصالح.

وكان القيادي والبرلماني الحركي قد استمع إليه 3 مرات سابقة، آخرها، الخميس 11 فبراير الماضي، في مكتب وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات في جهة بني ملال خنيفرة، حيث أدلى بإفاداته بشكل مفص، حول خروقات مالية، تحمل طابع “جرائم الأموال”.