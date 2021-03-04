تحالف دعم الشرعية يعترض صاروخا باليستيا استهدف (جازان) جنوبي السعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس اعتراض وتدمير صاروخ باليستي "أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية" باتجاه الأعيان المدنية بمدينة جازان جنوبي السعودية.

وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية على حسابها بموقع (تويتر) "ان محاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة والمستمرة بإطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية ما هي الا استمرارا لانتهاك القانون الدولي الإنساني لاستهداف التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين".

واكد البيان ان التحالف سيتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل لتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد تلك "المليشيات الإرهابية" لتحييد وتدمير قدراتها بكل حزم وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.