شكرا لقرائتكم السويد تشتبه بجريمة إرهابية.. اعتداء بسلاح أبيض يصيب 8 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصيب، الأربعاء، ثمانية أشخاص بجروح، بينهم اثنان بجروح بالغة، في اعتداء بسلاح أبيض يشتبه بأنه "إرهابي" في جنوب السويد، وفق ما أعلنت الشرطة.

وذكرت السلطات أن المنفذ المفترض شاب عشريني أصيب في الساق برصاص الشرطة واعتقل بعد الظهر في مدينة فيتلاندا الصغيرة في جنوب البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريستيان يونغبيري إن المهاجم كان بحوزته "سلاح حاد". وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلاح كان سكيناً.

وكانت الشرطة استبعدت في البداية الفرضية الإرهابية، لكنها أعلنت مساء الأربعاء أنها تشتبه في "جريمة إرهابية".

وقال وزير الداخلية ميكائيل دامبيري في بيان "إنّها أحداث فظيعة وأفكاري تتجه نحو الضحايا وأقربائهم. في الوقت الحالي، لا نعرف تحديداً ما حصل وما كان الدافع".

في السويد، تعتبر أجهزة الاستخبارات أن التهديد الإرهابي مرتفع. واستُهدفت البلاد مرتين باعتداءات في السنوات الأخيرة.

وفي آخر اعتداء شهدته عام 2017، دهس مهاجر أوزبكستاني رُفض طلب لجوئه، مارة في ستوكهولم مستخدماً شاحنة مسروقة، ما تسبب بمقتل خمسة أشخاص. ودين بالسجن المؤبد في يونيو 2018.

وفي ديسمبر 2010، نفّذ رجل اعتداءً انتحارياً بقنبلة في وسط ستوكهولم، ولم يسفر سوى عن إصابة أشخاص بجروح طفيفة.