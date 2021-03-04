كأس الملك.. برشلونة يحقق “الريمونتادا” ويبلغ النهاٸي علی حساب إشبيلية

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “الكامب نو” في تجاوز عقبة منافسه إشبيلية في إياب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والظفر ببطاقة بلوغ النهاٸي.

وحول برشلونة هزيمته في مباراة الذهاب الی فوز في مباراة العودة، محققا “ريمونتادا” عصفت بأحلام اشبيلية في مواصلة مشوار الكأس.

وتغلب برشلونة بثلاثية نظيفة حملت توقيع كل من ديمبلي، بيكي، وبرايتوايت بعدما فاز ممثل الأندلس في مباراة الذهاب بثناٸية نظيفة.

وغيبت الاصابة حارس المنتخب الوطني ياسين بونو عن قمة برشلونة وإشبيلية، نتيجة اصابته في الحصة التدريبة ليوم أمس الثلاثاء.