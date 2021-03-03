كأس العرش.. الرجاء “يتفوق” علی اتحاد سيدي قاسم و”يبلغ” محطة الربع

جدة - عبدالحي حسين - نجح فريق الرجاء الرياضي، عشية اليوم الأربعاء، في التفوق علی فريق اتحاد سيدي قاسم وبلوغ دور الربع من مسابقة كأس العرش.

وواصل الرجاء مشوار مسابقة الكأس الغالية بفضل هدفي اللاعب بين مالانغو في الدقيقة 36 وبنحليب في الدقيقة 87 للمواجهة، التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء.

وخاض الرجاء مواجهة الكأس بغيابات عديدة بسبب الاصابة من جهة، ولاختيارات المدرب جمال السلامي من جهة ثانية، ونجح في اللحاق بركب الفرق التي بلغت الدور الموالي لمواصلة مشوار البحث عن اللقب الغالي.