86 إصابة بفيروس كورونا في صفوف تلاميذ جهة بني ملال خنيفرة

جدة - عبدالحي حسين - أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في صفوف تلاميذ جهة بني ملال – خنيفرة.

وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن الاصابات توزعت بين أربعة أقاليم، حيث سجل إقليم أزيلال 22 إصابة مؤكدة مخبريا في ثانوية أحمد الحنصالي، وأوزود، وفي إقليم الفقيه بنصالح 39 إصابة في ثانوية بئر أنزران، وتغناري، والكندي، وفي بني ملال 18 حالة في ثانوية العامرية، و7 حالات في خنيفرة، وخمس في ثانوية طارق، وحالتان في ثانوية محمد الخامس، وخنيفرة.

وبعد رصدها، صباح اليوم، إصابة 18 تلميذة بفيروس كورونا المستجد في ثانوية العامرية، التابعة إلى المديرية الإقليمية في بني ملال، قررت السلطات الصحية في جهة بني ملال – خنيفرة إغلاق المؤسسة لمدة أسبوع.

يذكر أن المصابين وجهوا إلى الحجر المنزلي، وفق البروتكول الصحي، المعمول به من قبل وزارة الصحة.

وكانت زارة الصحة قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و523 حالة شفاء، و8 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المملكة إلى 484159 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.