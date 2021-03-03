” عبد الله ديدان يقود كوكبة من الشباب في مسرحية “تيرمينوس

جدة - عبدالحي حسين - ينقل الفنان عبد الله ديدان، رفقة أسماء شابة، جزءا من واقع المجتمع المغربي، من خلال مسرحية بعنوان “تيرمينوس”، يرتقب عرضها على قناة “MBC5”.

وتبث القناة المذكورة بشكل دوري مسرحيات مغربية على شاشتها من أداء فرقة “مسرح المغرب”، وسيكون الجمهور يوم السبت القادم على موعد في حدود التاسعة مساء، مع مسرحية “تيرمينوس”.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي حول مجموعة من الشباب الذين يتواجدون في إحدى محطات القطارات، ويشرعون في نقاشات غير تقليدية تستعرض بعض الظواهر داخل المجتمع المغربي .

ويشارك في بطولة المسرحية عبد الله ديدان ومجموعة كبيرة من الفنانين الشباب: منهم جيهان كيداري، وهاجر الشركي، وياسر الترجماني، وأيوب أبو النصر، وداني ميكيات، ومريم الهدار، وهدى خيري، وخالد المغاري، ولمياء خربوش، وعبد الله البركاني، وأسماء أخرى.

وشارك في كتابة المسرحيات كل من خالد ديدان، والراحل حسن فوطة، ومريم الإدريسي؛ فيما أخرجها مسرحيا كل من حسن هموش، وأمين ناسور، وهشام الجباري.