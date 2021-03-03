تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم في شرق أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 3 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل ثلاث عاملات في مجال الإعلام بشرق أفغانستان الثلاثاء.

وقال التنظيم المتشدد إن مقاتليه استهدفوا ثلاث موظفات في محطة تلفزيونية في مدينة جلال اباد بشرق البلاد، وفقا لما ذكره موقع سايت الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت.

وذكر مسؤولون أفغان أن ثلاث فتيات يعملن في محطة تلفزيون (انعكاس) وتتراوح أعمارهن بين 18 و20 عاما لقين حتفهن وأصيبت رابعة بجروح خطيرة بعد إطلاق النار عليهن وهن عائدات من العمل.