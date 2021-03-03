شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة هيام الطباخ: "التنسيقية" تحركت منذ اللحظة الأولى لرفض "الضريبة العقارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى حوله، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

وقالت هيام الطباخ: "منذ اللحظة الأولي تحركنا رفضاً لقانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، وأصدر كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي أشرف بالانتماء إليه بياناً يدعو لحوار مجتمعي من أجل تعديل يضمن تنفيذ الآليات بدون وضع أثقال مادية علي المواطن واليوم استجاب الرئيس، آتينا من طبقات اجتماعية نعبر عنها ونمارس دورنا السياسي وفق مبادئنا وقيمنا".

وكان نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ قد قدموا خالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوجيهه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي.

وثمن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الرئيس لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن مواقف الرئيس دائماً داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذى أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح، وتعهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن يبقوا دائماً صوت الوطن والمواطنين.

ويذكر أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أصدروا بياناً أعلنوا فيه مطالبتهم بعقد حوار مجتمعي حول تطبيق القانون في بيانهم رقم 186 لسنة 2020الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى.