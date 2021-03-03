شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد إسماعيل يطالب وزير الرياضة بحل مشاكل مراكز شباب بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودار اللقاء عن مراكز الشباب وكيفية الاستفادة من التوجه العام للدولة لدعم الشباب.

وعرض النائب محمد إسماعيل على وزير الرياضة بعض مشاكل مراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، ووعد الوزير بالدراسة والرد.

وكان النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم من قبل بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، وإلغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال إسماعيل، فى تصريحات صحفية، تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021 ، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حي شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت "وكيفيه تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة علي ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية ، مضيفا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل علي ذلك.