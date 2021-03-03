الصحة العالمية: من غير المرجح انتهاء الجائحة هذا العام

توصية بعدم استخدام هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

■ تلقي اللقاح شرط أساسي للمشاركة فـي الحج

■ المستشفيات العراقية تبدأ التطعيم بلقاح «سينوفارم»

■ مصر تغلق منشآت سياحية خالفت إجراءات كورونا

■ الجزائر تمدد حظر التجول بـ19 محافظة

■ الصين تمنح لبنان 50 ألف جرعة لقاح «سينوفارم»

■ بريطانيا تؤكد عدم وجود انتشار مجتمعي للسلالة البرازيلية

■ فرنسا تجيز لقاح أسترازينيكا لمن فوق 65 عاما

■ روسيا تتوقع أن تصل لمناعة القطيع بحلول أغسطس

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية بعدم استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من فيروس كورونا وقالت إن ليس له أثر كبير على المصابين بالفعل. وقال فريق خبراء مجموعة تطوير المبادئ التوجيهية بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية إنه ينبغي عدم استخدام هيدروكسي كلوروكين المضاد للالتهابات في مكافحة الفيروس وإنه “لا يستحق” عناء البحث في مزيد من الدراسات بخصوص العلاجات المحتملة لكوفيد19. وقال الخبراء إن هذه “التوصية القوية” تستند إلى أدلة على درجة عالية من اليقين توصلوا إليها من خلال ست تجارب عشوائية شملت أكثرمن ستة آلاف مشارك ممن يُعرف بتعرضهم لكوفيد 19 ومن لا يُعرف بتعرضهم له. من جهة ثانية قالت منظمة الصحة العالمية إنها تعتقد أنه من غير المرجح أن تنتهى الجائحة خلال الأشهر المقبلة. وقال مايكل رايان رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة أعتقد أنه من المبكر للغاية وغير الواقعي التفكير في أننا سوف نقضى على الفيروس بحلول نهاية العام”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 115 مليونا و76 ألفا و964 حالة بحسب بيانات منصة وورلد ميترز.

خليجيا، وجه وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة ربط قبول المشاركين في موسم الحج بتلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمسبب لمرض “كوفيد19”، واعتباره الشرط الرئيسي للمشاركة. الى ذلك، بدأت المستشفيات العراقية التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ساعات من وصول لقاح “سينوفارم” الصيني للعراق. في سياق منفصل، أعلنت السفارة العراقية لدى الأردن تعليق الدوام الوظيفي في جميع أقسامها ابتداءً من الثلاثاء ولمدة أسبوع، إثر ثبوت إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد. في سوريا كشف عضو الفريق الاستشاري لمواجهة فايروس كورونا الطبيب نبوغ العوا عن ارتفاعاً ملحوظاً في منحى الإصابات، حيث أوضح أن هذه الكثافة قد تكون دليل على وجود موجة ثالثة من الفيروس. في مصر أعلنت وزارة السياحة والآثار غلق فندقين، و6 منشآت سياحية أخرى، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. بدورها أعلنت الحكومة الجزائرية تمديد قرار حظر التجول الذي يشمل 19 محافظة 15 يوماً أخرى، اعتباراً من الثلاثاء، مؤكدة على منع كل تجمعات الأشخاص لتجنب تقويض جهود مكافحة فيروس كورونا والمحافظة على المكاسب التي تحققت. في لبنان قال السفير الصيني في تغريدة إن بلاده ستتبرع بخمسين ألف جرعة من لقاح سينوفارم للبنان. في السياق أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 112 إصابة جديدة بالفيروس.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 86 حالة وفاة و 8495 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 648 ألف حالة. في بريطانيا قال وزير الصحة مات هانكوك إنه لم يكن هناك “أي انتشار مجتمعي “ للسلالة البرازيلية المتحورة الجديدة لفيروس كورونا شديدة العدوى على الرغم من عدم تتبع شخص مصاب بالفيروس.

من جهتها خففت فرنسا الحظر المفروض على منح لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكورونا لكبار السن. وأعلن وزير الصحة أوليفييه فيران أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عامًا يمكنهم الآن تلقي اللقاح، بدوره حذر وزير الصحة الألماني ينس شبان من التخفيف السريع لقواعد كورونا، في تركيا قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن بلاده سترفع إجراءات العزل العام خلال العطلات الأسبوعية بالمدن المنخفضة والمتوسطة الخطورة. الى ذلك قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي إن دولة سلوفاكيا أجازت استخدام لقاح “سبوتنيك5” الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، دون انتظار موافقة الاتحاد الأوروبي في روسيا صرحت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا بأن بلادها يمكن أن تصل لمناعة القطيع ضد فيروس كورونا في أغسطس إذا ما استمرت معدلات التلقيح بنفس الوتيرة كما هي عليه الآن. آسيويا، قالت وزيرة الإسكان والحكومات المحلية في ماليزيا، زريدة قمر الدين، إنه من المقرر أن يتم إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لنحو 7000 فرد من رجال الإطفاء الذين يعملون في الصفوف الأمامية، خلال المرحلة الأولى من “برنامج التطعيم الوطني”.