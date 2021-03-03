شكرا لقرائتكم خبر عن «نيويورك تايمز»: 15 قتيلاً بحادث تصادم في جنوب كاليفورنيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كاليفورنيا-رويترز

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مسؤولين محليين قولهم إن ما لا يقل عن 15 شخصاً قتلوا، الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارة كبيرة وشاحنة في منطقة جنوب كاليفورنيا على بعد 16.1 كيلومتر إلى الشمال من الحدود المكسيكية.

وقال مسؤولون محليون للصحيفة إن الحادث وقع بين سيارة تقل 27 شخصاً وشاحنة تنقل الحصى.

وقال مسؤول في إدارة الدفاع المدني بمقاطعة إمبيريال لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز»، إن الإدارة تعاملت مع حادث أسفر عن خسائر بشرية كبيرة عند الساعة 6:16 صباحاً بالتوقيت المحلي. وقال أدولف إدوارد الرئيس التنفيذي لمستشفى «إل سينترو ريجنال ميديكال سنتر» لصحيفة «نيويورك تايمز» إن نحو 14 شخصاً ماتوا في موقع الحادث، فيما لفظ شخص أنفاسه الأخيرة في المستشفى. وأضاف: «هذا حادث كبير، أحدث صدمة كبيرة»، وعبّر عن اعتقاده بأن الضحايا من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق. وقال متحدث باسم إدارة طريق كاليفورنيا السريع إن سائق الشاحنة أصيب بإصابات طفيفة.