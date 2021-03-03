امتحان عن “وفاة بن شرقي” بكورونا تتسبب في توقيف أستاذ جامعي في مصر- صور

جدة - عبدالحي حسين - قررت جامعة مصرية، معاقبة أحد أساتذتها، بسبب وضعه سؤالا بامتحان جامعي، يفترض وفاة اللاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، المحترف في صفوف نادي الزمالك، ما أثار غضب جماهير الفريق.

وحسب وسائل إعلام مصرية، وضع الأكاديمي أحمد عبد الموجود سؤالا عن بن شرقي، الإثنين، في مادة “تنازع القوانين” للفرقة الرابعة في كلية الحقوق جامعة سوهاج جنوب البلاد، قبل أن يتناقل رواد منصات التواصل، لا سيما مشجعي الزمالك ورقة السؤال بطريقة غاضبة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في مصر وفي المغرب أيضا، بكثافة صور الإمتحان المذكور، فيما تصدر هاشتاغ ينتقد الأستاذ الجامعي، قائمة الأكثر تداولا على تويتر.

وحسب الورقة المتداولة، يتضمن السؤال مناقشة تنازع حول ميراث للاعب المغربي، عقب وفاته افتراضيا، متأثرا بإصابته بكورونا.

وردا على هذه القضية، أكدت جامعة سوهاج في بيان مساء الثلاثاء، أنها “تحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره، مثله كسائر الأندية وجماهيرها”.

وأوضحت أنها “تدرك أن أستاذ المادة كان يجب أن يكون أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد أن أسئلة الامتحان هي مسؤولية واضعه”.

وأضافت: “لذا قررت الجامعة إيقاف ندب أستاذ المادة مع مخاطبة رئيس الجامعة للتحقيق في الأمر”. والتزم بن شرقي وإدارة نادي الزمالك الصمت، دون أي تعليق .

جدير بالذكر، أن أشرف بن شرقي (26 عاما) لاعب كرة قدم مغربي بدأ في نادي الوداد البيضاوي، وفي يوليوز 2019، وقع عقدا مع الزمالك لمدة 3 مواسم.

وقال النادي في بيان إن “السؤال يسئ للاعب ويستفز الجماهير في واحدة من أبشع صور التعصب بنسج قصة خيالية”، مؤكدا أنه سيقاضي الأكاديمي.

في السياق ذاته، قال أحمد العزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات متلفزة إن الجامعة اعتذرت للزمالك وتؤكد حسن العلاقة بالدول الشقيقة.

فيما وجه وزير التعليم العالي المصري، بإفادته بنتائج التحقيق مع الأكاديمي في أسرع وقت ممكن، مشيرا أنه أعرب للاعب في اتصال هاتفي عن “استيائه من هذا التصرف الفردي الخاطئ”، وفق بيان.

فيما علق الأكاديمي، أحمد عبد الموجود، عبر صفحته بفيسبوك قائلا: إنه “يحترم نادي الزمالك وهناك لغط وسوء فهم وتقدير بخصوص الواقعة”، وفق صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة.

وأوضح أن “السؤال يمثل افتراضاتٍ لا تمت للواقع بأية صلة، ولم يُقصد منها الإساءة ومن وحي توصيل المعلومة بشكلٍ أسرع وأفضل للطلاب”.