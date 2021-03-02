تونس ترصد أول إصابة بسلالة متحورة من «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف أولى حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة أولاً في بريطانيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه في إطار متابعتها المستمرة لمستجدات الوضع الصحي تم اكتشاف «السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد الذي يعرف بطفرة لندن في تونس».

وتتمثل خطورة هذه السلالة المتحورة في أن العديد من الأطباء والباحثين يعتقدون أنها أكثر قابلية للانتشار بنسبة قد تصل إلى 70 في المائة مقارنة مع السلالة الأصلية من الفيروس. كما أنها قد تسبب وفيات أكثر من غيرها.

وسجلت تونس، التي تعد 11.7 مليون نسمة، منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 233 ألف إصابة بفيروس كورونا أسفرت عن أكثر من 8 آلاف حالة وفاة، حسب أرقام وزارة الصحة.