بعثة الوداد تدخل في حجر صحي إجباري في أحد فنادق الدارالبيضاء

جدة - عبدالحي حسين - دخلت بعثة الوداد الرياضي لكرة القدم، القادمة من بوركينافاسو، حجرا صحيا في أحد فنادق الدارالبيضاء، يمتد إلى موعد مباراة الفريق المقبلة، المقررة، السبت المقبل، أمام حورويا كوناكري الغيني، بتوصية من السلطات المحلية، وتنسيق مع إدارة النادي.

وجاء دخول بعثة الفريق الأحمر في الحجر الصحي الإجباري، بسبب رحلتها إلى أنغولا، وبوركينافاصو، في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا، إذ ستبقى في الحجر إلى حين التأكد من خلو البعثة بأكملها من فيروس كورونا.

وسرح البنزرتي لاعبيه، أمس الاثنين، بعد انتهاء الحصة التدريبية، التي كانت مخصصة لإزالة العياء، إذ منحهم يوم راحة لقضائه مع عائلاتهم، إلا أنهم توصوا في اليوم ذاته باتصال هاتفي يجبرهم على الالتحاق بالفندق قصد الدخول في حجر صحي.

وفي السياق ذاته، يستأنف الوداد تداريبه، غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة حوريا كوناكري الغيني برسم الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وجدير بالذكر أن الوداد يحتل صدارة مجموعته بست نقاط من فوزين على بيترو أتليتكو الأنغولي بهدف نظيف، وكايزر شيفس الجنوب إفريقي برباعية، متبوعا بحوريا كوناكري بأربع نقاط، فيما يحتل كايزر الرتبة الثالثة بنقطة واحدة، متبوعا ببيترو في الرتبة الأخيرة من بدون نقاط.