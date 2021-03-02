شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يستعرض أمام النواب جهود تطوير المطارات والمشروعات الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، مقترحات بعض المشروعات في المنطقة الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران المدني، موضحا أنه تم مناقشة سبل التعاون المشترك لإقامة مشروع سياحي فندقي على أرض "رأس جميلة" بمدينة شرم الشيخ، بين وزارتي الطيران المدني وقطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، للاستماع إلى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بشأن بيانه الذي ألقاه أمام المجلس بجلسة 26 يناير 2021، عن أداء الوزارة وموقف تنفيذ برنامج الحكومة، وخطة عمل الوزارة.

وبخصوص شركة مصر للشحن الجوي، أوضح وزير الطيران، أنه تم تشغيل طائرات ركاب لنقل البضائع خلال الفترة من 20 مارس حتي نوفمبر 2020، بعد الحصول على موافقة سلطة الطيران المدني والشركة الصانعة للطائرات، مشيرا إلى أن عدد رحلات البضائع خلال عام 2020، وصلت إلى 1640 رحلة، من ضمنهم 371 رحلة طائرات ركاب.

كما استعرض الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، التطورات التي حدثت في عدد من المطارات على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها تطوير مطار سفنكس بتكلفة 1.3 مليار جنيه وذلك لاستيعاب 900 راكب/ساعة بدلا من 300 راكب/ساعة.

وقال الوزير، إنه تم انشاء قرية بضائع لخدمة المصدرين وذلك توفيرا عليهم بدلا من الوصول إلي مطار القاهرة، حيث أن مطار سفنكس يقع في منطقة استيراتيجية قريبة من الطرق المؤدية للوجه البحري والقبلي.

وأضاف وزير الطيران المدني، أن مطار برج العرب يتم تطويره لاستيعاب 5 ملايين راكب سنويا بقرض ميسر، فضلا عن انضمامه للمطارات صديقة البيئة.

وفيما يتعلق بمطار سانت كاترين، وقال الوزير: يقع في منطقة سياحية واعدة كانت التوجيهات بضرورة أن يكون الممر أطول من الموجود خاصة أنه يقع وسط الجبال، وبالفعل تم الانتهاء من الممر، وأصبح يستوعب 600 راكب/ساعة، وتم إنشاء جراج للسيارات وطرمق لاستيعاب عدة طائرات.

وفي سياق متصل، قال محمد منار عنبة، إن الوزارة كانت من أوائل الوزارات في تطبيق منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتم تعميمها بكافة مطارات الجمهورية وتعمل علي مدار الـ24 ساعة، وعلي اتصال مباشر مع مجلس الوزراء.

وتحدث وزير الطيران، أيضا، عن المعاش المبكر "الخروج الاختياري" في الشركة القابضة لمصر الطيران والشركات التابعة، موضحا أنه تم عقد اجتماع بين وزيري الطيران المدني والتضامن الاجتماعي لبحث تنفيذ آليات المعاش المبكر للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاختيار أنسب البرامج بما يصب في صالخ العاملين بالشركات.

وبشأن إعادة هيكلة الشركة الوطنية مصر للطيران، قال الوزير، إنه تم التعاقد عام 2018 مع بيت خبرة أجنبي للعمل علي إعادة الهيكلة، وبعد انتهاء بيت الخبرة من أعماله تم التعاقد مع إحدي الشركات لتنفيذ الإجراءات وتوصيات بيت الخبرة الأجنبي، ثم تم إسناد المشروع بالكامل للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (بدون مقابل)، وبعد اجتماعات لمناقشة المقترحات تم الاتفاق علي أن تكون "مصر للطيران" شركة قابضة ويتبعها 3 شركات.

وأشار الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران، إلى التعاون مع دول الجوار والدول الإفريقية، ومنها دول السودان، جنوب السودان، غانا، العراق، زامبيا.

كما تناول في حديثه الإشارة إلى تدشين مبادرة "شتي في مصر"، لتنشيط حركة السياحة الداخلية بمختلف المحافظات السياحية، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، تم مد العمل بالمبادرة حتي يوم 15 مايو.

ونوه وزير الطيران، إلى خفض أسعار تذاكر الطيران، لتشجيع السياحة الداخلية، كمساهمة من القطاع للمواطنين.