شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أفريقية النواب": استغلال القوة الناعمة للمصريين فى الخارج ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب شريف الجبلى رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أهمية استغلال القوة الناعمة للمصريين فى الخارج للدفاع عن القضايا الوطنية وآليات وخطط للتواصل مع العمق الأفريقى، مشيراً إلى أن الشعوب الأفريقية تقدمت كثيرًا، ولابد أن نعى ذلك.

وأضاف الجبلى خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ولابد من التحرك ومواكبة المستجدات الجديدة، لافتًا إلى أنه تواصل مع القيادات المصرية الفاعلة من المصريين في الخارج للتواصل وإيجاد طرق للوصول للبرلمانين فى شيكاغو وواشنطن وكالفورنيا ونيوجيرسي بالكونجرس، لتوضيح الصورة الحقيقية عن حقوق مصر في مياه النيل، ودعم موقف مصر في المشكله المصرية الإثيوبية، مشددا على ضرورة توضيح الصورة لأصحاب القرار ومحتاجين أيضًا التواصل مع القوة الناعمة من المصريين فى الخارج.

وتساءل الجبلى عن دور الكنيسة الأرثوذكسية وتأثيرها فى إثيوبيا وآلية التواصل مع القيادات الدينية هناك لدعم الحقوق المصرية.