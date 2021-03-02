الشيوخ الأميركي يناقش خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الكونجرس سيبدأ مناقشته "هذا الأسبوع" حول خطة التحفيز الاقتصادي للرئيس جو بايدن.

ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون أيضا، يوم السبت على حزمة تبلغ 1,9 تريليون دولار لمساعدة الولايات المتحدة في الخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي في حين لا يزال ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل بسبب جائحة كوفيد-19. وتشمل الحزمة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور.

ولن تتضمن نسخة مشروع القانون التي سيناقشها مجلس الشيوخ القسم الأخير بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بسبب قواعد الكونجرس التي تحكم عملية الميزانية.

وقال بايدن السبت "ليس لدينا وقت نضيعه. اذا تصرفنا بحزم وبسرعة وبجرأة سنتمكن من الانتصار على الفيروس وسننجح أخيرا في تحريك الاقتصاد".

وأوضح شومر: "سيناقش مجلس الشيوخ خطة الانعاش الأميركية هذا الأسبوع. أتوقع أن يكون النقاش حاميا لكن الشعب الأميركي أوصلنا إلى هنا مع عمل يجب القيام به".

وبعد نقاش استمر ساعات تبنى مجلس النواب مشروع القانون ليلا بتأييد 219 صوتا جميعهم من المعسكر الديموقراطي مقابل 212 (بينهم ديموقراطيان) في حين رأى الجمهوريون أن التدابير مكلفة جدا ولا تستفيد منها الفئات المعوزة.

وترمي خطة بايدن الى دعم الاقتصاد ومكافحة فيروس كورونا من خلال إنفاق مليارات الدولارات لتسريع وتيرة التلقيح ونشر فحوص كشف الاصابة وايضا 130 مليار دولار لمساعدة المدارس على ان تفتح ابوابها مجددا رغم الجائحة.