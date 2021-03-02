انت الان تتابع خبر نادي الشرطة يصدر عقوبات بحق لاعبي الفريق بسبب تراجع النتائج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-02 | 11:06
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عقدت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا لمناقشة وضع الفريق، بعد النتائج السلبية خلال الدورين الماضيين، فضلا على الأداء غير المرضي لبعض اللاعبين.
وقررت الهيئة الادارية خلال الاجتماع، "خصم 25% من عقود اللاعبين الكلية للموسم الحالي، مع توجيه إنذار نهائي لبعضهم".
وقالت الإدارة، إن "القرار يأتي في سبيل إيقاف نزيف النقاط للفريق، والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري، والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه."
وشددت الإدارة على أن "العقوبة ستكون أشد في حال استمر سوء الاداء، وعدم العودة للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة".
وقالت الإدارة، إن "القرار يأتي في سبيل إيقاف نزيف النقاط للفريق، والعودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري، والمكان الذي يليق بسمعة النادي وتاريخه."
وشددت الإدارة على أن "العقوبة ستكون أشد في حال استمر سوء الاداء، وعدم العودة للمستوى الذي يليق بكيان القيثارة".
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