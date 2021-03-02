وفاة طفلة بعد جلسة لـ'طرد الأرواح الشريرة'

وأعلنت الشرطة المحلية أنها اعتقلت والدة الطفلة وامرأة أخرى شاركت في تلك الطقوس ومثلت المرأتان أمام المحكمة يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن "الوالدة اعتقدت أن ابنتها يسكنها شيطان".

وتوفيت الفتاة في المستشفى بعد فقدانها الوعي إثر ضربها.



ووقعت الحادثة في بلدة ديلوغا، على مسافة 40 كيلومترا من العاصمة كولومبو، وحيث يشاع عن المرأة تقديمها خدمات "لطرد الأرواج الشريرة"، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام.