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وفاة طفلة بعد جلسة لـ'طرد الأرواح الشريرة'

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بغداد - ياسين صفوان - قتلت طفلة في التاسعة من عمرها في سريلانكا، بعد تعرضها للضرب بعصا خلال "طقوس محلية لطرد الأرواح الشريرة".
وأعلنت الشرطة المحلية أنها اعتقلت والدة الطفلة وامرأة أخرى شاركت في تلك الطقوس ومثلت المرأتان أمام المحكمة يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن "الوالدة اعتقدت أن ابنتها يسكنها شيطان".

وتوفيت الفتاة في المستشفى بعد فقدانها الوعي إثر ضربها.


ووقعت الحادثة في بلدة ديلوغا، على مسافة 40 كيلومترا من العاصمة كولومبو، وحيث يشاع عن المرأة تقديمها خدمات "لطرد الأرواج الشريرة"، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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