البر الرئيسي الصيني يسجل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا جميعها قادمة من الخارج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 11 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن جميع الإصابات الجديدة قادمة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 89923 حالة، بينهم 200 مصاب لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 85087 ، فيما استقر عدد الوفيات عند 4636 حالة.

وتم أمس تسجيل ست حالات إصابة جديدة بدون أعراض، جميعها قادمة من الخارج. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.